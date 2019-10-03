Son Dakika Haberleri: Turhan: "Savunma sanayi alanında adeta bir devrim gerçekleştirmiş durumdayız"
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Turhan: "Savunma sanayi alanında adeta bir devrim gerçekleştirmiş durumdayız"

54 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kayseri'de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kayseri'de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu. (1)

Turhan: Savunma sanayi alanında adeta bir devrim gerçekleştirmiş durumdayız

Mehmet Cahit Turhan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:25 Kaynak: AA
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