Turhan: "Savunma sanayi alanında adeta bir devrim gerçekleştirmiş durumdayız"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kayseri'de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:25 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kayseri'de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu. (1)
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