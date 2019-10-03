Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kayseri'de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu. (1)