Son Dakika Haberleri: Turhan: "Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'ların altına indirdik"
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Turhan: "Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'ların altına indirdik"

58 dakika önce

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu.

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu. (2)

Turhan: Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'ların altına indirdik

Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:21 Kaynak: AA
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