Son Dakika Haberleri: Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Detaylar
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Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Detaylar

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Turhan, Türk Telekom Tam O An Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Detaylar
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:30 Kaynak: AA
ulaştırma ve altyapı bakanı, türk telekom, Güncel
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