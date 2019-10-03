Son Dakika Haberleri: Turhan: "Türksat 5A ve Türksat 5B telekomünikasyon uydularını 2020 ve 2021'in ilk çeyreklerinde...
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Turhan: "Türksat 5A ve Türksat 5B telekomünikasyon uydularını 2020 ve 2021'in ilk çeyreklerinde...

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A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu.

A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu. (3)

Turhan: Türksat 5A ve Türksat 5B telekomünikasyon uydularını 2020 ve 2021'in ilk çeyreklerinde...

Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:45 Kaynak: AA
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