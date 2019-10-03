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A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:45 Kaynak: AA
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni'nde konuştu. (3)
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