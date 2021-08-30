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Turhan: " Yeni bir takımız" - Son Dakika

Turhan: " Yeni bir takımız"

30.08.2021 00:40
Turhan:

Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan, yeni kurulu bir takım oldukları için sahada uyumsuzluk olduğunu, milli maç arasından sonra çok daha iyi olacaklarını belirtti.

Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan, yeni kurulu bir takım oldukları için sahada uyumsuzluk olduğunu, milli maç arasından sonra çok daha iyi olacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig 3. hafta maçında, Antalya'da oynanan karşılaşmada Denizlispor, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut Turhan, Ankaragücü'nü tebrik ederek, rakibin kendilerinden daha diri ve organize olduğunu söyledi.

Yeni bir takım olduklarının altını çizen Turhan, "Transferlerle yeni bir takımız. Bugünkü maçta birbirlerini tanımayan oyuncular bir aradaydı. Doğal alarak sahada uyumsuzluk vardı. Bugün biraz da şanssızdık. Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Gireceğimiz kamp dönüşünde yepyeni bir Denizlispor göreceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turhan: ' Yeni bir takımız' - Son Dakika Spor


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