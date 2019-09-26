Son Dakika Haberleri: Turhan: "Yürek taşıyan herkesi projelerimizin merkezine koyduk, hedefine koyduk"
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Turhan: "Yürek taşıyan herkesi projelerimizin merkezine koyduk, hedefine koyduk"

1 saat önce

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışında konuştu.

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışında konuştu. (2)

Turhan: Yürek taşıyan herkesi projelerimizin merkezine koyduk, hedefine koyduk

Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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