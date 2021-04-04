TÜRİB'in Ar-Ge merkezi başvurusu onaylandı - Son Dakika

Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) Ar-Ge merkezi başvurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde TÜRİB, Ar-Ge merkezi belgesi almak için 18 Ocak 2021'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulundu. Başvuru 23 Mart'ta bakanlık tarafından karara bağlandı.

TÜRİB Ar-Ge Merkezi, finans ve yazılım teknolojileri alanlarında yenilikçi ve yüksek teknolojili ürünler üreterek tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmayı, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkan sağlamayı hedefliyor.

TÜRİB, bu kapsamda akademik iş birlikleri geliştirecek ve Ar-Ge niteliği olan projeler için ulusal ve uluslararası fonlara başvuracak.

Tarım sektörünün FinTech Merkezi olarak paydaşlarının Ar-Ge çözümleyicisi olmayı hedefleyen TÜRİB, Tarım 4.0 ve dijital dönüşüm kapsamında ortak bilişim alanı oluşturmayı amaçlarken, Ar-Ge merkezi olarak sağlanan destek ve teşvikler sayesinde hem ürün ihtisas borsacılığına hem de Türkiye'nin Ar-Ge ekosistemine katkıda bulunacak.