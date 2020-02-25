TÜRİB Diyarbakır'da tanıtılacak - Son Dakika
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TÜRİB Diyarbakır'da tanıtılacak

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret Borsası, hasat dönemlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi sağlayacak olan lisanslı depoculuk sistemi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) işlemleri hakkında bilgilendirme semineri düzenliyor.

TÜRİB Diyarbakır'da tanıtılacak, System.String[]

Diyarbakır Ticaret Borsası, hasat dönemlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi sağlayacak olan lisanslı depoculuk sistemi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) işlemleri hakkında bilgilendirme semineri düzenliyor.


TÜRİB sisteminde yaşanılan sorunlar ile muhtemel yaşanılabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde TÜRİB, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin katılımı ile düzenlenecek bilgilendirme seminerinde tarımsal ürünlerin Elektronik ürün senedi ile TÜRİB portalında alınıp satıldığı ve takas işlemlerinin aynı gün gerçekleştiği sistem hakkında bilgilendirilecek.


Yatırım havuzu genişleyecek


Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil 27 Mart 2020 Perşembe günü Diyarbakır Ticaret Borsasında yapılacak olan seminerinde TÜRİB sistemi hakkında gerekli tüm bilgilendirmenin yapılacağını söyledi. Yeşil, TÜRİB sisteminin temel amaçlarından birisinin tarımsal ürünleri yatırım aracı haline getirilerek Türkiye'deki yatırım havuzunun genişlemesinin amaçlandığını söyledi. Yeşil, Diyarbakır Ticaret Borsasının aynı zamanda TÜRİB' in ortağı ve ecentası olduğunu belirterek, "Lisanslı depoculuk sistemi ile hasat dönemlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi hedeflenmiştir. Sistemde çiftçi arzın yoğun olduğu zamanda değil de arzın normale döndüğü zamanda ürününü pazara sokacaktır. Tarım ürünlerinin, fiziki mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması, standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle 27 Mart 2020 Perşembe günü borsamız konferans salonunda yapılacak olan ve TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak, Toprak Mahsulleri Ofisi Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Gökhan Gürbüz ve temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı seminere üyelerimiz, paydaşlarımız ve ilgili tüm yatırımcılarımız davetlidir" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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