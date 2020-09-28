TÜRİB'e maliyet verimliliği ödülü - Son Dakika

TÜRİB'e maliyet verimliliği ödülü

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), IDC'den (International Data Corporation) bilgi teknolojileri maliyet verimliliği kategorisinde ELÜS İşlem Platformu Projesi'yle üçüncülük ödülünü kazandı.

TÜRİB'e maliyet verimliliği ödülü, System.String[]

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), IDC'den (International Data Corporation) bilgi teknolojileri maliyet verimliliği kategorisinde ELÜS İşlem Platformu Projesi'yle üçüncülük ödülünü kazandı.

Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak üzere faaliyete geçen TÜRİB, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası İşlem Platformu, Bilgi Teknolojileri maliyet verimliliği alanında önemli bir başarıya imza attı. TÜRİB, IDC'den bilgi teknolojileri maliyet verimliliği kategorisinde ELÜS İşlem Platformu Projesi'yle üçüncülük ödülü kazandı.

TÜRİB'e ödülü, bu sene 11'incisi düzenlenen IDC Türkiye Zirvesi'nde, "Yeniden icat için yarış: Dijital dönüşümü hızlandırmak için liderler buluşması" teması ile gerçekleştirilen CIO Summit Ödül töreninde takdim edildi.

TÜRİB'in projesi şu yenilikleri getirdi: Yatırımcıların aynı üründe farklı platform işlemlerini takip etmek zorunluluğu ortadan kaldırılarak, fiyat oluşumunda verimlilik sağlanırken, tüm işlem bilgileri tek noktadan yayınlanır hale getirilerek bilgi asimetrisi önlendi, şeffaflık sağlandı.

Alıcıların ve üreticilerin entegrasyon noktaları ülke çapında tek noktadan sağlandı. Böylece sektör paydaşlarının farklı yerel ticaret borsalarına entegrasyonu ve farklı iş uygulamaları yönetme güçlüğü ortadan kaldırılarak bilgi teknolojileri ve operasyonel maliyetleri düşürüldü.

Piyasa izleme ve operasyonel amaçlar için donanım, yazılım, veri tabanı ve raporlama araçlarını içeren uygun maliyetli bir teknik altyapı geliştirildi. Bu sayede, izleme ve işletim sürecinde borsacılık maliyetlerinin düşürülmesi sağlandı. Takas süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle takasın tamamlanma oranı yüzde 100'e ulaştı. - ANKARA

Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜRİB'e maliyet verimliliği ödülü - Son Dakika Ekonomi

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