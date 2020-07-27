TÜRİB ELÜS Piyasası 1. yılını doldurdu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi (TÜRİB ELÜS) Piyasası'nın 1 yıllık işlem hacmi, yüzde 90 artışla 8,7 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRİB ELÜS Piyasası 1'inci yılını doldurdu.

Üretici ve tüketicileri merkezi platformda bir araya getirerek tarım sektörü ve ekonomisinin büyümesine destek olmak üzere 26 Temmuz 2019'da faaliyete geçen TÜRİB ELÜS Piyasası, ülkenin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıların, alım satımını tek ve ulusal elektronik platform üzerinden, şeffaf ve güvenli yapabilmesini sağladı.

Birinci yılında söz konusu piyasada 70 binin üzerinde yatırımcı kaydı yapılırken 145 bin 335 emir üzerinden 6,3 milyar kilogram ürün el değiştirdi, 8,7 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.

TÜRİB ELÜS Piyasası'nın faaliyete geçtiği günden bu yana, bir önceki 12 aylık döneme göre işlem hacmi 4,6 milyar liradan 8,7 milyar liraya ulaştı ve yüzde 90 artış kaydedildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre, işlem hacmi yüzde 65 artışla 3,4 milyar liradan 5,6 milyar liraya çıktı.

Tarım ürünlerinin yüksek standartlarda muhafazasının sağlandığı lisanslı depoculuk sistemi ve ELÜS'ün yaygınlaştırılmasıyla tarım ürünlerinin analizi ve standardizasyonu çiftçileri yüksek kalitede ürün üretmeye teşvik ederek gıda güvenliğine katkıda bulunuyor.

İşlenmiş gıda sektörü, ihtiyaç duyduğu kalite ve miktardaki girdiyi depo inşa etme ve işletme maliyetine katlanmadan ELÜS üzerinden temin edebiliyor.

ELÜS Piyasası'nın kuruluşunun 1'inci yılında Ticaret Bakanlığından kuruluş izni alan lisanslı depo işletmelerinin kapasitesi 16 milyon 999 bin 742 tona, faaliyette olan işletme kapasitesi 5 milyon 948 bin 922 tona ulaştı.

TÜRİB, Piyasanın faaliyete geçişinin 1'inci yılında gıda tedarik sisteminde öngörülebilirliğin artırılması ve çiftçilere istikrarlı gelir kaynağı sağlanmasına katkı çerçevesinde sözleşmeli tarımın gelişmesi ve diğer piyasa katılımcılarınca da kullanımının yaygınlaşması için geliştirdiği çözümü 19 Haziran'da devreye alındı. Bu çözümün yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gelecek dönem hedefleri

Bölgesel ve küresel bir emtia borsası olma hedefiyle yola çıkan TÜRİB, uluslararası sisteme entegre bir alışveriş platformu olmak için gelecek dönemde öncelikle ELÜS piyasasının derinliğinin ve likiditesinin artırılmasıyla gelecek fiyat beklentilerinin yansıtılacağı vadeli işlem sözleşmeleri devreye alınması çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli ve milli yazılım ve teknolojik altyapı yatırımlarına devam edilirken ilk fazının 2021'de devreye alınması hedefleniyor.

Vadeli işlem kontratlarıyla tarım piyasasında referans fiyatların oluşturulması suretiyle arz ve talep dengesinin oluşturulmasına katkı sağlanması planlanıyor.