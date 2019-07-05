Turin pazar gününden beri kayıptı! İyi haber geldi

TURIN, polisin, yılan uzmanıyla birlikte 5 gün süren aramaları sonucunda bir ağacın üzerinde bulundu.

TURIN, polisin, yılan uzmanıyla birlikte 5 gün süren aramaları sonucunda bir ağacın üzerinde bulundu. Zehirsiz olduğu bilinen piton, bir süre sonra yaşayabileceği bir merkeze götürüldü.



Evde beslediği yılanın kaçmasıyla paniğe kapılan adam komşularına mektup yazdı. Mektubunda pitonun zararsız olduğunu söyleyen adam, komşularından özür dileyerek, "O küçük bir 'Retiküle' piton, tamamen zararsız ve insanlara çok alışkın. Korkmayın ve ona lütfen zarar vermeyin. Onu yakalamak için plastik bir kutu kullanın. Bunun için çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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