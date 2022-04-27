Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı - Son Dakika
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Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı

27.04.2022 16:26

Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı Akaryakıt istasyonuna yakın kısımda yanan ve zaman zaman patlamaların yaşandığı minibüs, kısa sürede küle döndü400 Karayolunda hareket halindeyken alev alev yandı, sürücüsü...

Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı

Akaryakıt istasyonuna yakın kısımda yanan ve zaman zaman patlamaların yaşandığı minibüs, kısa sürede küle döndü

ANTALYA Antalya'dan Alanya'ya turist almaya giden tur minibüsü, D-400 Karayolunda hareket halindeyken alev alev yandı, sürücüsü araçtan atlayıp canını zor kurtardı. Akaryakıt istasyonuna yakın kısımda yanan minibüste zaman zaman patlamalar yaşanırken, araç kısa sürede adeta küle döndü.

Antalya'dan Alanya ilçesine turist transferi için gitmekte olan Tahir Çapur'un kullandığı 31 ZL 051 plakalı volkswagen marka tur minibüsü, Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde motor bölümünden başlayan yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracın hareket halindeyken yanmaya başlamasıyla birlikte aracı akaryakıt istasyonunun yakın kısmında yolun sağına çeken araç sürücüsü, araçtan atlayıp uzaklaşarak canının kurtarırken, yangın sırasında sık sık patlamalar meydana geldi. Araç sürücüsü paniğe kapılıp akaryakıt istasyonuna girmeyerek büyük bir facianın önüne geçerken, yanan araç Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

"Araçtan atlayıp canımı kurtardım"

Araca yakıt kaçağı olması nedeniyle Aksu'da sanayiye giderek enjeksiyon değiştirdiğini belirten minibüs şoförü Tahir Çapur "buraya kadar herhangi bir sorun olmadı. Tam petrolün önüne geldiğimde araçtan alevler çıkmaya başladı. Bende yolun sağına çekip araçtan atladım ve uzaklaşarak canımı kurtardım" diye konuştu.

Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı
Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı
Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı
Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Tragger, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turist almaya giden tur minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı, sürücü araçtan atlayarak canını zor kurtardı - Son Dakika
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