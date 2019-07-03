Son Dakika Haberleri: Turist çift yürüyüş yaparken binlerce arının saldırısına uğradı
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Turist çift yürüyüş yaparken binlerce arının saldırısına uğradı

26 dakika önce

Fransa'nın güneyindeki Brignon kentinde yürüyüş yapan turist çift, arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı. Turistlerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi

Turist çift yürüyüş yaparken binlerce arının saldırısına uğradı, System.String[]
Fransa'nın güneyindeki Brignon kentinde yürüyüş yapan turist çift, arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı.

Binlerce arının saldırdığı 70 yaşındaki adam ile 52 yaşındaki kadının kurtarma ekipleri tarafından hastaneye nakledildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:52 
Fransa, turist, Dünya
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