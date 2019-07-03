Turist çift yürüyüş yaparken binlerce arının saldırısına uğradı
26 dakika önce
Fransa'nın güneyindeki Brignon kentinde yürüyüş yapan turist çift, arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı. Turistlerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:52
'nın güneyindeki Brignon kentinde yürüyüş yapan turist
çift, arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı.
Binlerce arının saldırdığı 70 yaşındaki adam ile 52 yaşındaki kadının kurtarma ekipleri tarafından hastaneye nakledildi.
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