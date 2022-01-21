TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM - Son Dakika

İSTANBUL DHA - FRANSIZ turistlere korku dolu anlar yaşatan taksici Mesut D.'nin ifadesinde "Aracın sağ arka kapısı açık vaziyette birkaç saniye durduktan sonra kapı kapandı. Ben de yolcuların indiklerini düşünerek Taksim'den Karaköy istikametine doğru hareket ettim" dediği öğrenildi.

Karaköy'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicini, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Turistlerin şikayeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı. "Yağma (Gasp)" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"TAKSİMETRE ÜCRETİ 14 TL TUTTU"

Mesut D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mesut D.'nin "Saat 22.00 sıralarında Karaköy de bulunan Galataport'un önünde park etmeye uygun yerde durdum. Burada yaklaşık 5 dakika durduktan sonra daha önceden tanımadığım isimlerini merkezinizde öğrenmiş olduğum müştekiler araca bindiler. Araca biner binmez bir otel ismi söylediler. Bende anlamadığım için Googlemaps uygulamasını açarak telefonu kendilerine uzattım. Otel isimlerini girdikten sonra telefonumu bana geri verdiler. Yazmış oldukları otel Taksim'de bulunan oteldi. Ben de konuma gitmek üzere hareket ettim. Yolculuk sırasında kendi aralarında tartışır vaziyette yüksek sesle konuşuyorlardı. Konumun göstermiş olduğu otelin önüne gelmeden yaklaşık 10 metre gerisinde erkek olan bana 20 TL uzattı. Ben de aldım. O esnada otelin önüne geldik. Taksimetre ücreti 14 TL'idi. İndi bindi ücreti 20 TL olduğundan dolayı ben kendilerine para üstü vermedim. Erkek olan turist bana hitaben "Money money" dedi. Ben de kendilerine "no money" dedim" dediği öğrenildi.

"YOLCULARIN İNDİKLERİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİM"

"Aracın sağ arka kapısı açıldı ve erkek turistin araçtan indiğini gördüm" diyen Mesut D.'nin, "Aracın sağ arka kapısı açık vaziyette birkaç saniye durduktan sonra kapı kapandı ben de yolcuların indiklerini düşünerek Taksim'den Karaköy istikametine doğru hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ileride kadın turistin araçtan inmediğini fark ettim ve durdum. Dillerini bilmediğim için kadına hitaben arkaya doğru döndüm ve inmesini söyledim. Kadın bana anlayamadığım birkaç kelime söyledi ve araçtan inmedi. Arkamda oluşan trafikten dolayı ben biraz daha ilerledim. Müsait bir yer görünce tekrar durdum araçtan inerek aracın arka kapısını açtım ve inmesini söyledim. Ancak kadın araçtan inmedi ve ben de tekrar şoför kısmına oturarak araç ile ilerlemeye devam ettim. Ben araç ile ilerlerken kadın bana sesini yükselterek anlamadığım kelimeler söyleyerek bağırmaya başladı. Bu esnada araç içerisinde etrafa vuruyordu. Bende kadını binmiş olduğu Galataport'un önüne getirdim" dediği kaydedildi.

"KADINA KARŞI HERHANGİ BİR DARP GİRİŞİMİM KESİNLİKLE OLMAMIŞTIR"

Mesut D.'nin, "Tekrar araçtan inmesini söyledim fakat inmedi. Aracın içerisinde taksimetre ücreti olarak almış olduğum 20 TL parayı kadına geri verdim ve inmesini söyledim. Kadın araçtan uyarılarımı dinlemeyerek inmediği ve başka müşteri almamı engellediği için sinirlendim. Araçtan inerek arka kapıyı açtım ve kadını sağ kolundan tutarak araç dışına doğru çektim. Araçtan indirmem çok zor oldu ama sonuç olarak araçtan indirmeyi başardım. İndirme sırasında kolundan çekmek dışında kadına herhangi bir başka fiziki müdahalem kesinlikle olmamıştır. Ben kesinlikle kadını darp etmedim. Ben aracın şoför kısmına geçtim ve kadın tekrar araca bindiğini gördüm. Tekrar araçtan inerek kadını kolundan çekme suretiyle araçtan indirdim ve binmesini engellemek için araç kapılarını kilitledim. Kendim bineceğim esnada kapıyı açtım, bindim ve tekrar kapıları kilitleyerek olay yerinden uzaklaştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Benim kadına karşı herhangi bir darp girişimim kesinlikle olmamıştır. Müştekilerden almış olduğum ücreti kendilerine geri verdim. Konu hakkında söyleyeceklerin bunlardan ibarettir" ifadesini verdiği öğrenildi.