Üye Girişi
TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM - Son Dakika

TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM

21.01.2022 15:21

FRANSIZ turistlere korku dolu anlar yaşatan taksici Mesut D.'nin ifadesinde "Aracın sağ arka kapısı açık vaziyette birkaç saniye durduktan sonra kapı kapandı.

İSTANBUL DHA - FRANSIZ turistlere korku dolu anlar yaşatan taksici Mesut D.'nin ifadesinde "Aracın sağ arka kapısı açık vaziyette birkaç saniye durduktan sonra kapı kapandı. Ben de yolcuların indiklerini düşünerek Taksim'den Karaköy istikametine doğru hareket ettim" dediği öğrenildi.

Karaköy'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicini, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Turistlerin şikayeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı. "Yağma (Gasp)" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"TAKSİMETRE ÜCRETİ 14 TL TUTTU"

Mesut D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mesut D.'nin "Saat 22.00 sıralarında Karaköy de bulunan Galataport'un önünde park etmeye uygun yerde durdum. Burada yaklaşık 5 dakika durduktan sonra daha önceden tanımadığım isimlerini merkezinizde öğrenmiş olduğum müştekiler araca bindiler. Araca biner binmez bir otel ismi söylediler. Bende anlamadığım için Googlemaps uygulamasını açarak telefonu kendilerine uzattım. Otel isimlerini girdikten sonra telefonumu bana geri verdiler. Yazmış oldukları otel Taksim'de bulunan oteldi. Ben de konuma gitmek üzere hareket ettim. Yolculuk sırasında kendi aralarında tartışır vaziyette yüksek sesle konuşuyorlardı. Konumun göstermiş olduğu otelin önüne gelmeden yaklaşık 10 metre gerisinde erkek olan bana 20 TL uzattı. Ben de aldım. O esnada otelin önüne geldik. Taksimetre ücreti 14 TL'idi. İndi bindi ücreti 20 TL olduğundan dolayı ben kendilerine para üstü vermedim. Erkek olan turist bana hitaben "Money money" dedi. Ben de kendilerine "no money" dedim" dediği öğrenildi.

"YOLCULARIN İNDİKLERİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİM"

"Aracın sağ arka kapısı açıldı ve erkek turistin araçtan indiğini gördüm" diyen Mesut D.'nin, "Aracın sağ arka kapısı açık vaziyette birkaç saniye durduktan sonra kapı kapandı ben de yolcuların indiklerini düşünerek Taksim'den Karaköy istikametine doğru hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ileride kadın turistin araçtan inmediğini fark ettim ve durdum. Dillerini bilmediğim için kadına hitaben arkaya doğru döndüm ve inmesini söyledim. Kadın bana anlayamadığım birkaç kelime söyledi ve araçtan inmedi. Arkamda oluşan trafikten dolayı ben biraz daha ilerledim. Müsait bir yer görünce tekrar durdum araçtan inerek aracın arka kapısını açtım ve inmesini söyledim. Ancak kadın araçtan inmedi ve ben de tekrar şoför kısmına oturarak araç ile ilerlemeye devam ettim. Ben araç ile ilerlerken kadın bana sesini yükselterek anlamadığım kelimeler söyleyerek bağırmaya başladı. Bu esnada araç içerisinde etrafa vuruyordu. Bende kadını binmiş olduğu Galataport'un önüne getirdim" dediği kaydedildi.

"KADINA KARŞI HERHANGİ BİR DARP GİRİŞİMİM KESİNLİKLE OLMAMIŞTIR"

Mesut D.'nin, "Tekrar araçtan inmesini söyledim fakat inmedi. Aracın içerisinde taksimetre ücreti olarak almış olduğum 20 TL parayı kadına geri verdim ve inmesini söyledim. Kadın araçtan uyarılarımı dinlemeyerek inmediği ve başka müşteri almamı engellediği için sinirlendim. Araçtan inerek arka kapıyı açtım ve kadını sağ kolundan tutarak araç dışına doğru çektim. Araçtan indirmem çok zor oldu ama sonuç olarak araçtan indirmeyi başardım. İndirme sırasında kolundan çekmek dışında kadına herhangi bir başka fiziki müdahalem kesinlikle olmamıştır. Ben kesinlikle kadını darp etmedim. Ben aracın şoför kısmına geçtim ve kadın tekrar araca bindiğini gördüm. Tekrar araçtan inerek kadını kolundan çekme suretiyle araçtan indirdim ve binmesini engellemek için araç kapılarını kilitledim. Kendim bineceğim esnada kapıyı açtım, bindim ve tekrar kapıları kilitleyerek olay yerinden uzaklaştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Benim kadına karşı herhangi bir darp girişimim kesinlikle olmamıştır. Müştekilerden almış olduğum ücreti kendilerine geri verdim. Konu hakkında söyleyeceklerin bunlardan ibarettir" ifadesini verdiği öğrenildi.

TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM
TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM
TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM
TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM
TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM
TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM

YORUMLAR
500

Karaköy, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:21
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz         
16:21
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:28:50. #1.13#
SON DAKİKA: TURİSTLERE DEHŞETİ YAŞATAN TAKSİCİ: ARAÇTA OLDUĞUNU FARKETMEDİM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement