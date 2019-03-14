Son Dakika Haberleri: Turist Çiftin Tartıştıktan Sonra İntihar Ettiği İddiası

Turist Çiftin Tartıştıktan Sonra İntihar Ettiği İddiası

1 saat önce

Taksim'de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.

Turist Çiftin Tartıştıktan Sonra İntihar Ettiği İddiası, System.String[]
Taksim'de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.

Turist olarak Türkiye'ye gelen İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram (27) ve Tatari Masjedi Mahal Narsin (29), dün akşam saatlerinde Taksim'de kaldıkları otelde kendilerini 8'inci kattan merdiven boşluğuna bırakarak intihar etti. Genç çifttin önce tartıştıkları sonra ise intihar ettikleri iddia edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Taksim, Almanya, 3. Sayfa
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