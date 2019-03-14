Turist Çiftin Tartıştıktan Sonra İntihar Ettiği İddiası
1 saat önce
Taksim'de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.
Taksim
'de kaldıkları otelin merdiven boşluğuna atlayan Almanya
vatandaşı çiftin, tartıştıktan sonra intihar ettikleri iddia edildi.
Turist olarak Türkiye
'ye gelen İran
asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram (27) ve Tatari Masjedi Mahal Narsin (29), dün akşam saatlerinde Taksim'de kaldıkları otelde kendilerini 8'inci kattan merdiven boşluğuna bırakarak intihar etti. Genç
çifttin önce tartıştıkları sonra ise intihar ettikleri iddia edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:55 Kaynak: İHA
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