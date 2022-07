TURİST ÇOCUKLARI GALİBİYET İÇİN TER DÖKTÜ

RİXOS Otelleri'nde konaklayan yerli yabancı tatilcilerin çocuklarının ter döktüğü Exclusive Kids Football turnuvası sona erdi. Rixos Premium Tekirova 2 yıldır kupanın sahibi olan Rixos Sungate'i finalde mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Rixos Hotel's tarafından bu yıl 3'üncüsü Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde bulunan Rixos Premium Tekirova'da düzenlenen Rixos Futbol Turnuvası, Antalya'da bulunan Rixos Otelleri'ndeki yerli ve yabancı müşterilerin çocuklarının katılımı ile yapıldı. Turnuvaya, Rixos Sungate, Rixos Premium Tekirova, Rixos Premium Belek ve The Land Of Legends'da konaklayan yerli ve yabancı tatilcilerin çocukları katıldı. Geleneksel hale gelen turnuvada Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk hakemlik yaptı.

İLK DAKİKADA GOL

Fikstürün belirlenmesinin ardından yarı final için sahaya çıkan Rixos Premium Tekirova ile The Land Of Legends karşılaşmasında The Land Of Legends ilk dakikada golü buldu. 4-4 beraberlik sonrası penaltılarda 8-5'lik skorla Rixos Premium Tekirova yarı finale yükseldi. Rixos Sungate ve Rixos Premium Belek'in yarı final için karşılaştığı maçın galibi ise 2-0'lık skorla Rixos Sungate oldu.

RENKLİ FİNAL

Finalde Rixos Premium Tekirova ile Rixos Sungate karşılaştı. 2 yıldır turnuvalarda galibiyeti bırakmayan Rixos Sungate, sahaya yine iddialı çıktı. 3-0'lık maç sonunda ise galibiyeti ve kupayı göğüsleyen takım Rixos Premium Tekirova oldu. Çocuklar ve ailelerin büyük sevinç yaşadığı turnuva sonunda Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Mayıs ayında başlayan ve eylül ayı sonuna kadar devam eden bir futbol serüveni olduğunu belirten Altınkaya, Bu etkinliği özellikle profesyonel hocalar eşliğinde çocuklara futbol aktivitesini hem sevdirmek hem öğretmek hem de onların yeteneklerini ortaya çıkartmak adına yapıyoruz. 2 yıllık hasretin ardından kupayı sonunda biz kaldırabildik. Kıran kırana bir mücadele oldu. İlk baştaki eşleşmeden biz galip çıktık. Sonraki maç eşleşmesinden Sungate galip çıktı. Aslında ezeli rakip olarak onları bekliyorduk. Hakikaten de öyle de oldu. Mutluyuz, çok güzel 3 gol attık dedi.

Maç sonunda Cüneyt Çakır şampiyonlar liginde giydiği formasını imzalayıp Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya'ya hediye etti. Moğolistan Futbol Federasyonu'nun akrobasi ekibinin gösterisinin ardından kupa töreni sona erdi.