Son Dakika Haberleri: Turist dolu tur teknesi karaya oturdu
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Turist dolu tur teknesi karaya oturdu

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yerli- yabancı 39 turistin içinde olduğu günü birlik tur teknesi karaya oturdu.

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yerli- yabancı 39 turistin içinde olduğu günü birlik tur teknesi karaya oturdu. Turistler, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Fethiye merkezinden yerli - yabancı 39 turistle hareket eden, 'Easy Rider' isimli günü birlik tur teknesi, saat 17.00 sıralarında Tavşan Adası mevkiinde, sığ bölgede karaya oturdu. Tekne kaptanlarının ihbarının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 2 bot ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 1 bot sevk edildi. 
Sahil Güvenlik ekipleri, turistleri botla tahliye ederken, tekne ise Fethiye İskelesi'ne çekildi.


 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
Muğla, Fethiye, Güncel
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