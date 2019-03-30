Turist Gemisi Fırtana Nedeniyle Limana Güçlükle Yanaştı
1 saat önce
Kuşadası'nda fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kuşadası
'nda fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece yarısından itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Kuşadası'na bu yıl 5. seferini yapan Malta
bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia", Kuşadası Limanı
'na güçlükle yanaşabildi.
Çoğunluğunu Amerikalıların oluşturduğu bin 470 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası'na yaklaşan kruvaziyer, fırtına nedeniyle yaklaşık bir saat açıkta bekledi. Kuşadası Liman Başkanlığının izni sonrası kılavuz kaptan eşliğinde limana yanaşan gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti
ve Meryem Ana
Evi gibi turlara katılırken, bir kısmı da Kuşadası çarşılarında dolaşmayı tercih etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
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