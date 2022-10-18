Turist görünümlü şahsın, otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Turist görünümlü şahsın, otomobil hırsızlığı kamerada

18.10.2022 10:44
Turist görünümlü şahsın, otomobil hırsızlığı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist izlenimi vererek girdiği iş yerinden aldığı kontak anahtarı ile otomobil çalan Kazakistan uyruklu şahıs, başka bir araçla peşine takılan iş yeri sahibinden kaçarken kaza yapınca yakayı ele verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist izlenimi vererek girdiği iş yerinden aldığı kontak anahtarı ile otomobil çalan Kazakistan uyruklu şahıs, başka bir araçla peşine takılan iş yeri sahibinden kaçarken kaza yapınca yakayı ele verdi. Şüphelinin anahtarı alıp, otomobille iş yeri önünden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Side Mahallesi'ndeki bir işletmede yaşanan olayda, Kazakistan uyruklu Dunyadan Bakbanov üzerinde havlu, şort ve terlikle turist izlenimi vererek iş yerine geldi. Tezgah üzerindeki kontak anahtarını alan Bakbanov, iş yerinin önündeki park halindeki 07 LLS 93 plakalı hafif ticari araca binip uzaklaştı. Olayı fark eden çalışanlar başka bir araçla şahsın peşine takıldı. Şüpheli şahıs Atatürk Bulvarı ile Side Caddesi'nin kesiştiği kavşakta kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobildeki Bakbanov, çalışanlar tarafından yakalandı. Bu sırada kavşakta uygulama yapan jandarma ekipleri Bakbanov'u, çalışanların elinden kurtardı. Bakbanov, ifadesi alınmak üzere Side Jandarma Karakoluna götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen ve sürekli gülen şahıs, tutuklanarak Manavgat Cezaevine gönderildi.

2013 yılından beri Antalya'da yaşadığı, iyi derecede Türkçe bildiği öğrenilen Dunyadan Bakbanov, ifadesinde Antalya'dan Manavgat'a yürüyerek geldiğini, uykusuz olduğunu söylediği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kazakistan, Antalya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turist görünümlü şahsın, otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turist görünümlü şahsın, otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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