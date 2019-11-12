Son Dakika Haberleri: Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı
Son Dakika Güncel Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı - Son Dakika

Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı

8 saat önce

Beyoğlu'nda vize başvuru merkezine gelen İranlı kadını para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle yaralayan Filistinli zanlı gözaltına alındı.

Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı, System.String[]

Beyoğlu'nda vize başvuru merkezine gelen İranlı kadını para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle yaralayan Filistinli zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki vize başvuru merkezinin önünde, ailesiyle Kanada'ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Shermıne Berlouı (32), annesi ve bir yakını vize işlemleri için içeriye girince dışarıda yakınlarını beklemeye başladı.

Bu sırada Filistinli olduğu öğrenilen Nasına Sudqı (30), İranlı turistin yanına yaklaşarak kadından para istedi. Kadının para vermemesi üzerine zanlı, inşaat demiriyle kadını 5 yerinden yaraladı.

Yaralı kadını yerde gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdikten sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.

Berlouı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Sudqı ise ifadesine başvurulmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.

Kurtuluş Deresi Caddesi, Beyoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ruhani'den çok konuşulacak itiraf: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz
Beyoğlu'nda dehşet! Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın tatil Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:15:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]