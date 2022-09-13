TURİST KANDIRAN İMİTASYON PARFÜM SATICILARINA ZABITA OPERASYONU - Son Dakika
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TURİST KANDIRAN İMİTASYON PARFÜM SATICILARINA ZABITA OPERASYONU

13.09.2022 10:26

ANTALYA'da poşette taşıdıkları imitasyon parfümleri, 'orijinal', 'gümrük kaçağı olduğu için ucuz' gibi yalanlarla turistlere satmaya çalışanlara zabıta ekipleri operasyon düzenledi.

ANTALYA'da poşette taşıdıkları imitasyon parfümleri, 'orijinal', 'gümrük kaçağı olduğu için ucuz' gibi yalanlarla turistlere satmaya çalışanlara zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Sivil ekibin yakaladığı satıcı, kısa süreli şaşkınlığın ardından imitasyon ürünleri zabıtaya teslim etti. Operasyonu çevredekiler de şaşkın bakışlarla izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kentte turistlerin yoğun olduğu bölgelerde imitasyon parfüm satanların yakalanması için çalışmalarını artırdı. Çanta ve poşet içinde taşıdıkları imitasyon parfümleri caddelerde, turistik yerlerde insanları kandırarak satmaya çalışanların yakalanması için ekipler sık sık operasyon gerçekleştiriyor. Satıcıları genellikle Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Üçkapılar, Kazım Özalp Caddesi ile Işıklar Caddesi'nde yakalayan sivil ve resmi zabıta ekipleri, imitasyon parfümlere el koyup tutanak hazırladıktan sonra imha edilmesi için belediyenin ilgili birimine gönderiyor.

POŞETTE TAŞIYIP, 'ORİJİNAL' YALANIYLA KANDIRIYORLAR

Zabıtanın Kazım Özalp Caddesi'nde yaptığı operasyonda poşette taşıdıkları imitasyon parfümü satmak için turistle sohbet eden 2 satıcıdan biri sivil ekibi fark edip kaçtı. Yakalanan satıcı ise kısa süreli şaşkınlığın ardından imitasyon ürünleri zabıtaya teslim etti. Satıcının yakalanmasını çevredekiler de şaşkın bakışlarla izledi. İmitasyon parfüm satanların genellikle ürünlerin 'orjinal' ya da 'gümrük kaçağı' olduğu yalanıyla insanları kandırdığı belirtildi.

İMİTASYON PARFÜMÜN ZARARI

Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sahte parfümlerin içeriğinde bazı kimyasalların koruyucu olarak kullanılması, koku güçlendirici maddelerin yer alması nedeniyle sıkılan yerlerde alerji riskinin çok fazla olduğuna dikkati çekti. Bilinen, içeriğinden emin olunan parfümün kullanılmasını öneren Prof. Dr. Ertan Yılmaz, Boyun, kulak arkasında şiddetli alerjik reaksiyonla gelen hastalarımızda sahte parfüm kullanıldığına tanık oluyoruz. Sahte parfümün içindeki maddenin deriden emilmesi söz konusu. Bu maddeler potansiyel olarak kansorejen olma riski de var. Bu nedenle parfüm kullanmak bazen canınıza mal olabilir ya da şiddetli alerjik reaksiyonla uzun süren tedavi süreci yaşayabilirsiniz dedi.

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Son dakika haber... Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon Son dakika haber... Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon
Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Zabıta, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TURİST KANDIRAN İMİTASYON PARFÜM SATICILARINA ZABITA OPERASYONU - Son Dakika

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