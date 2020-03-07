Turist rehberi Ulucami'nin bilinmeyen sırlarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turist rehberi Ulucami'nin bilinmeyen sırlarını anlattı - Son Dakika

Turist rehberi Ulucami'nin bilinmeyen sırlarını anlattı

6 saat önce

Bursa Ulucami'de bulunan hat yazılarının her birinin ayrı bir sırrı var. Turist rehberi Ahmet Bayrak, tarihi caminin bilinmeyen özelliklerini anlattı.

Turist rehberi Ulucami'nin bilinmeyen sırlarını anlattı, System.String[]

Bursa Ulucami'de bulunan hat yazılarının her birinin ayrı bir sırrı var. Turist rehberi Ahmet Bayrak, tarihi caminin bilinmeyen özelliklerini anlattı.


Yıldırım Beyazıd tarafından 1399 yılında yaptırılan Ulucami'de devrin ünlü hattatları tarafından yazılmış 192 hat yazısı bulunmakta. Bu hatların her birinin ayrı bir hikayesi var. Profesyonel turist rehberi Ahmet Bayrak, çok az kişinin bildiği bilgileri paylaştı. Camide bulunan 600 yıllık minber ise güneş ve galaksi sistemini anlatıyor. Ulucami'yi gezenler kendilerini hat müzesinde buluyor.


Ulucami'nin içinde bulunan eserleri tek tek anlatan Ahmet Bayrak, "Ulucami'ye Bursa'nın kalbi diyebiliriz. 1399 yılında Yıldırım Beyazıd Han tarafından yaptırılmış. Ulucami, Osmanlı'nın dünya üzerinde en fazla kapalı alanda namaz kılınan mabedidir. Cami içinde 5 bin kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. Caminin içinde bir birinden farklı zamanlarda hattatlar tarafında yazılmış 192 tane hat var. Cami bu yüzden açık hava hat müzesi gibidir. İçindeki en önemli eserlerden biri minberidir. Caminin 20 kubbesinden 18 tanesi 1855 yılındaki depremde yıkılmış. Ardından devrin en büyük hattatları tarafından cami içerisine hat yazıları yazılmış. Ayasofya'da bulunan hat levhalarını yazan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ulucami'de 2 tane levhası bulunmaktadır. Yine o devrin büyük ustalarından olan Hacı Abdüfettah Efendinin 3 tane levhası bulunmaktadır" diye bilgi verdi. - BURSA

Ahmet Bayrak, Yıldırım, turist, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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