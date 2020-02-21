Turist rehberleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turist rehberleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Turist rehberleri Anıtkabir'i ziyaret etti

7 saat önce

Turist Rehberleri Birliği (TUREB), "Dünya Rehberler Günü" dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Turist rehberleri Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

Turist Rehberleri Birliği (TUREB), "Dünya Rehberler Günü" dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

TUREB Başkanı Suat Tural ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tural, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Tural, deftere şunları yazdı:

"Türk milletinin çağdaş ve aydınlık bir gelecek yolunda ebedi rehberi, Ulu Önder Atatürk!

Milli sınırlar içinde bir bütün olarak koruduğun aziz vatanın her bir karışını hakkıyla, severek ve gururla tanıtan turist rehberleri olarak 21 Şubat Dünya Rehberler Günü'nde saygıyla ve minnetle bir kez daha huzurundayız.

Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine erişmesi hedefiyle halkımızın hak ettiği refaha ulaşması ve kültürümüzün bütün öğeleriyle tüm dünya tarafından doğru bir şekilde tanınması için çalışmalarımıza yorulmadan devam ediyoruz.

Bu vesileyle tüm Türk milletine armağan ettiğin cumhuriyete ve ilkelerine ilelebet bağlı kalacağımıza söz veririz. Ruhun şad olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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