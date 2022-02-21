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Turist rehberleri, Kapadokya'da ziyaretçileri çiçekle karşıladı - Son Dakika

Turist rehberleri, Kapadokya'da ziyaretçileri çiçekle karşıladı

21.02.2022 12:33

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) yöneticileri, "Dünya Rehberler Günü" dolayısıyla Göreme'de turistlere çiçek dağıttı.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) yöneticileri, "Dünya Rehberler Günü" dolayısıyla Göreme'de turistlere çiçek dağıttı.

Göreme Açık Hava Müzesi girişinde tanıtım standı açan rehberler, yerli ve yabancı turistler ile kafilelere eşlik eden turist rehberlerine de çiçek dağıtıp, ikramda bulundu.

NERO Başkan Yardımcısı Şükran Çıtak, gazetecilere, Dünya Rehberler Günü'nün 1997 yılından beri Türkiye'de kutlandığını belirterek, rehberlerin turizm sektörünün en önemli parçalarından olduğunu belirtti.

Turist rehberlerinin farklı ülkelerden gelen konuklara seyahatleri boyunca eşlik ederek bölgesini en iyi şekilde tanıtmaya çabalayan elçiler olduğunu dile getiren Çıtak, "Seyahat acenteleri misafirlerine turları online olarak satıyor ama konuklar havalimanına geldiği andan itibaren rehberlerle yüz yüze iletişim kuruyor. Bizler bu konuda eğitim almış profesyonel turist rehberleriyiz. Ülkemizi misafirlere tanıtabilmek için çalışıyoruz. Tüm meslektaşlarımın günlerini kutlarım." dedi.

Rehberlerin temsil ettiği ülkenin aynası konumunda olduğunu vurgulayan turist rehberi Deniz Şahbaz da ülkenin güzellikleri ve zenginliklerini nitelikli biçimde farklı halklara anlatan rehberliğin önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Turist rehberleri, Kapadokya'da ziyaretçileri çiçekle karşıladı
Turist rehberleri, Kapadokya'da ziyaretçileri çiçekle karşıladı
Turist rehberleri, Kapadokya'da ziyaretçileri çiçekle karşıladı
Turist rehberleri, Kapadokya'da ziyaretçileri çiçekle karşıladı

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Nevşehir, Türkiye, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turist rehberleri, Kapadokya'da ziyaretçileri çiçekle karşıladı - Son Dakika


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