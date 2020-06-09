Turist rehberliği hizmetinde Kovid-19 sonrası uyulması gereken kurallar belirlendi - Son Dakika

Turist rehberliği hizmetinde Kovid-19 sonrası uyulması gereken kurallar belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kurallar, genelgeyle belirledi.

Turist rehberliği hizmetinde Kovid-19 sonrası uyulması gereken kurallar belirlendi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kurallar, genelgeyle belirledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla, 81 İlin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turist Rehberler Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine "Turist Rehberliği Hizmetinde Kovid-19 Pandemi sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge" gönderildi.

Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreçte yeniden başlatılmasının öngörüldüğünün bildirildiği genelgede, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için turist rehberliği hizmetinde belirlenen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Genelgede uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

" - Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim sağlanacak.

- Kovid-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan) Kovid-19 tanısı alan ya da Kovid-19 temaslı olan turist rehberleri sağlık kuruluşuna başvuracak ve en az 14 gün çalışmayacak.

- Turist rehberleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, tur boyunca kuralına uygun tıbbi maske kullanacak, sosyal mesafe kurallarına uyacak.

- Tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilecek. Turist rehberi, yolcularına kendisi tarafından verilen serbest zaman faaliyetleri (fotoğraf çekimi, alışveriş vb.) gibi zamanlar dışında ve yolcuların birlikte bulunduğu ve geziyi sürdürdüğü anlarda yolcuların yanında bulunacak.

- Turist rehberleri katılımcıların gezi sırasında kuralına uygun tıbbi maske takmasına, uygun şekilde kullanmasına (çene ve burunu kapatacak şekilde), maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin sağlanmasına dikkat edecek, kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılacak, yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenecek.

- Eldivenin doğru kullanılmaması Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden rehberler ve tur katılımcıları eldiven kullanmayacak. El hijyenine ve yüzeylerle el temasından kaçınılmasına dikkat edilecek.

- Turist rehberi müze, ören yeri, dinlenme tesisi gibi uğranılan mekanlarda Kovid-19 kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat edecek. Girişlerde koruma tedbirleri hakkında grubu bilgilendirir ve girişten çıkışa kadar grubuna eşlik ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyecek.

- Turist rehberleri, grubu, açık ve kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Kovid-19 rehberinde belirtilen güncel sosyal mesafe kurallarına uygun tutmaya özen gösterecek. Kalabalığı engelleyecek önlemler alacak, müzeler ve tur boyunca uğranılan diğer yerlerde bölgesel kalabalık oluşması durumunda tura katılanları uyaracak. Aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak.

Talep edilmesi halinde tura katılanlara kullandırılmak üzere, maske ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu ekipman ile tur aracı içerisinde rehber ve grup için el dezenfektanı bulundurulacak.

Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi tedarik edilecek ve sistem tur boyunca aynı kişi tarafından kullandırılacak. Mümkünse kullanılan mikrofon, kulaklık gibi aletlerin kişiye ait olması sağlanacak. Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle konuşmak ve bağırmaktan kaçınılacak.

Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her katılımcıdan sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanacak, kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinecek. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinecek. Meydana gelen atıklar, tıbbi atık kapsamında uzaklaştırılacak.

Turist rehberleri ziyaretçilerin tuvaletlere güvenli bir şekilde girip çıkmalarını sağlayacak, gerekirse görevlilerden (güvenlik, temizlik vb.) yardım alacak, el kurutma fanlarının yerine tek kullanımlık kağıt havlular kullanılması yönünde tur katılımcıları uyarılacak.

Turist rehberleri, engelli ziyaretçileri varsa, müze ve ören yerlerine mümkün olması halinde önceden haber vererek randevulu gelecek.

Konaklama, dinlenme yapılacak tesislerde alınacak hizmetlerde turist rehberleri gerektiği hallerde saat planlaması yaparak rezervasyon için grubuna ve işletmeye haber verecek.

Rehber, tur başlangıcında Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda tur katılımcılarını bilgilendirecek, ulaşım aracında ve ziyaret edilen yerlerde ilgili resmi kurumlarca ilan edilen hijyen kurallarının uygulanmasını kontrol edecek.

Turda, katılımcılardan birinde ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecek, sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar hasta izole edilecek ve gerektiği hallerde sağlık birimine ulaşması sağlanacak.

Tur ve transfer amaçlı ulaşım araçlarında, ilgili resmi kurumlarca ilan edilen kurallara uyulacak.

turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turist rehberliği hizmetinde Kovid-19 sonrası uyulması gereken kurallar belirlendi - Son Dakika

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