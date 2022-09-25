Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi - Son Dakika
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Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi

25.09.2022 14:18

Trafikte insanlığı utandıran anlar yaşandı. Antalya'da hastaneye yeni doğan bebek nakleden ambulansa havalimanına turist götüren midibüs sürücüsü tarafından yol verilmedi. O anlar ise kameralara yansıdı. Sağlıkçılar duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Antalya- Manavgat karayolunda edinilen bilgiye göre yeni doğan bebek nakleden bir acil yardım ambulansına D-400 karayolunda havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi.

ANONS BİLE YAPTILAR

Kameraya yansıyan görüntüde sol şeritte seyreden midibüs sürücüsünün siren çalan ambulans tarafından anons yapılmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

"GEREKLİ CEZALAR İVEDİLİKLE UYGULANMALIDIR"

Duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren sağlıkçılar ise, "Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görevini icra eden acil yardım ambulansı, Antalya-Manavgat karayolu üzerinde yeni doğan nakli yaparken bu görüntülere maruz kaldı. Gerekli adli ve idari cezalar ivedilikle uygulanmalıdır!" sözlerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi - Son Dakika
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