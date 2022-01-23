Turist taşıyan otobüs devrilmek üzereyken durdu - Son Dakika

Turist taşıyan otobüs devrilmek üzereyken durdu

AKSARAY - Aksaray'da 30 yerli ve yabancı turistin bulunduğu otobüs refüje düştü. Kazada devrilmeye ramak kala duran otobüste şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Aksaray- Nevşehir Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray'a yerli ve yabancı turistleri getiren Münir K. idaresindeki 34 EDN 841 plakalı tur otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. Kazada adeta devrilmeye ramak kala durabilen otobüste şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken otobüs vinç marifeti ile düştüğü refüjden çıkarıldı. İşlemlerin ardından otobüs yoluna devam etti.

Öte yandan, Aksaray-Nevşehir Karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok kamyon, tır ve otomobil kazası yaşandı. Kazalarda şans eseri can kaydı ve yaralanan olmadı.