Turist yoğunluğu yaşanan İshak Paşa Sarayı saat 19.00'a kadar açık kalacak - Son Dakika
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Turist yoğunluğu yaşanan İshak Paşa Sarayı saat 19.00'a kadar açık kalacak

11.05.2022 14:13
Turist yoğunluğu yaşanan İshak Paşa Sarayı saat 19.00'a kadar açık kalacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı'nda ziyaret saatleri turist yoğunluğu nedeniyle uzatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı'nda ziyaret saatleri turist yoğunluğu nedeniyle uzatıldı.

Turizm sezonunun başlamasıyla misafir sayısı artan Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasındaki İshak Paşa Sarayı'nda, mayıs ve eylül ayları için ziyaretçi saatlerinde değişikliğe gidildi.

Daha önce saat 17.00'de kapatılan ve pazartesi günleri de kapalı bulunan saray, artık pazartesi günleri yarım gün, diğer günler ise 09.30-19.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İshak Paşa Sarayı Ören Yeri, turizm sezonunun yoğunluğu sebebiyle 9 Mayıs-1 Eylül 2022 tarihleri arasında pazartesi 13.00-17.00, diğer günler ise 09.30-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır." ifadeleri kullanıldı.

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İshak Paşa Sarayı, Turizm, turist, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turist yoğunluğu yaşanan İshak Paşa Sarayı saat 19.00'a kadar açık kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turist yoğunluğu yaşanan İshak Paşa Sarayı saat 19.00'a kadar açık kalacak - Son Dakika
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