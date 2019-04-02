Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye 1 Yıl 4 Ay Hapis (1)
50 dakika önce
Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanan taksici Birol Topal, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şişli
'de Tayland
uyruklu turist
kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanan taksici Birol Topal, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Cinsel saldırı" suçu yönünden ise şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesi yönünde karar verildi.
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-Arşiv - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:06 Kaynak: DHA
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Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis
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