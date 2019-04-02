Son Dakika Haberleri: Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye 1 Yıl 4 Ay Hapis (1)

Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye 1 Yıl 4 Ay Hapis (1)

17 dakika önce

ŞİŞLİ'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanan taksici Birol Topal, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye 1 Yıl 4 Ay Hapis (1), System.String[]
ŞİŞLİ'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanan taksici Birol Topal, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Cinsel saldırı" suçu yönünden ise şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesi yönünde karar verildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:30 Kaynak: DHA

turist, Tayland, Güncel
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