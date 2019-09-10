Son Dakika Haberleri: Turisti otoyolda indirip parasını gasp ettiği iddia edilen taksici serbest kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Turisti otoyolda indirip parasını gasp ettiği iddia edilen taksici serbest kaldı

1 saat önce

İstanbul'da havalimanında Sakarya'ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turisti otoyolda indirip parasını gasp ettiği iddia edilen taksici serbest kaldı, System.String[]

İstanbul'da havalimanında Sakarya'ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, 2 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak'tan Türkiye'ye gelen Irak vatandaşı L.A.A.A.L., İstanbul Havalimanı'ndan Sakarya'ya kendisini götürmesi için F.Ş. (35) isimli taksi şoförü ile anlaştı. L.A.A.A.L., bin 400 TL karşılığında kendisini Sakarya'ya götürmeyi kabul eden F.Ş.'nin taksisine bindi. F.Ş. isimli taksici, L.A.A.A.L. ile yolda bir süre ilerledikten sonra araca arkadaşı S.K.'yı (35) da aldı. TEM otoyolu Gebze geçişinde taksiyi durdurarak araçtan inen F.Ş. ve S.K., bıçaklarla Iraklı turisti tehdit ederek 7 bin 500 Irak dinarı, bin 500 dolar ve 570 TL'sini gasp ettiler. Şahıslar gece vakti gasp ettikleri şahsı araçtan indirip yol ortasında bırakarak araçla uzaklaştılar. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen Iraklı turist, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yoldaki kameraları inceleme altına alan ekipler, L.A.A.A.L.'yi gasp eden şahısların kaçtıkları taksinin plakasını tespit etti. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, L.A.A.A.L.'yi soyan şahısların F.Ş. ve S.K. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından dün İstanbul Fatih'de düzenlenen operasyonla taksi şoförü F.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli S.K.'nin ise tutuklu olduğu İstanbul'daki açık cezaevinden 28 Ağustos tarihinde izin alarak çıktığı, olaydan bir gün sonra ise tekrar teslim olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan F.Ş., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen F.Ş.'nin ifadesinde suçlamaları reddederek, L.A.A.A.L.'den 450 TL para aldığını ve yolda giderken kendi isteği ile araçtan indiğini söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından zanlı Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı
Sinem erköseoğlu'nun davasında "gülme" iddiası: Sinem'in ailesi reddi hakim istedi 3 yavru kedi, domates kasasında istanbul'dan antalya'ya geldi Sultangazi'de eski eşin bıçaklanması sonrası yaşananlar kameralarda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 22:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turisti otoyolda indirip parasını gasp ettiği iddia edilen taksici serbest kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]