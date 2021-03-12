Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak - Son Dakika

Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak

12.03.2021 16:26
Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak, System.String[]

Kuşadası'nın turistik çarşılarında sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında sıra işyerlerinin dış cephe düzenlemesine geldi.

Kuşadası'nın turistik çarşılarında sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında sıra işyerlerinin dış cephe düzenlemesine geldi.

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde 4 aydır yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarında sona yaklaşılırken esnaf, işyerlerinin dış cephelerini "yenileme projesine" uygun hale getirmek için kolları sıvadı. Kuşadası Belediyesi tarafından beyaz ve kum beji rengine boyanan işyerleri, esnaf tarafından yapılan vitrin ve tabela düzenlemeleri ile sezonu çok daha estetik bir görünümle karşılamaya hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında yürütülen yenileme çalışmalarında sona gelindi. Kasım ayında başlayan ve ilgili kurumlar tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla alt ve üst yapısı 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütünüyle yenilenen turistik çarşılarda esnaf, Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile işyerlerini sezona hazırlamaya başladı.

Yenileme projesi kapsamında yer alan dış cephe düzenlemesi doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren çarşı esnafı, işyerlerini birbiri ile uyumlu hale getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. İşyerlerinin klima dış üniteleri Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu'nun belirlediği kurallara göre yerleştirilirken, görsel kirlilik oluşturan kablo ve uydu anteni gibi ekipmanlar kaldırılarak çatılardaki ortak alanlara konumlandırılıyor. İşyerlerinin dış cepheleri Kuşadası Belediyesi tarafından beyaz ve kum beji rengine boyanan esnaf değişiklikten oldukça memnun. Boya ve badana işleminin ardından vitrin ve tabela düzenlemesi yapmaya başlayan çarşı esnafı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Yaklaşık 15 senedir Kuşadası'nda yaşayan kafe sahibi Necdet Yıldız "Kuşadası'nda iki yerel seçim gördüm. Kuşadası Belediyesi, halkın sesini duyarak esnaflara destek oldu. 30 yıldır Kuşadası'na bir çivi çakılmadı. Kuşadası'nda yaşayan bir insan olarak bunu derinden hissettim. Kuşadası Belediyesi'nin turistlik çarşılarda yaptığı yenileme çalışmaları bizleri çok memnun etti. Çalışmalar çarşıya bir hareket getirdi. Başkan Ömer Günel, 30 yılda yapılmayanı bir döneme sığdırmaya çalışıyor. Pandemi nedeniyle çok zor zamanlar yaşadık. Maalesef devlet esnafa destekte bulunmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tüm esnafla yakından ilgilenerek destek verdi. Kuşadası yeni bir kimliği kavuşurken, esnaflar olarak başkanımızdan çok memnunuz" diye konuştu. - AYDIN

Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Estetik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem         
17:24
Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı         
17:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım         
16:57
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak         
15:15
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü         
14:45
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:37:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei