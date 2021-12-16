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Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı - Son Dakika

Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı

16.12.2021 10:30

TURİSTİK Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle, geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine yaklaşık 21 ay sonra yeniden başladı.

TURİSTİK Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle, geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine yaklaşık 21 ay sonra yeniden başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, treni Ankara'dan Kars'a uğurladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verdi. Seyahatseverlerin merakla beklediği Doğu Ekspresi, yaklaşık 21 ay sonra seferlerine yeniden başladı. Bugünkü sefer öncesi Ankara Tren Gar'ında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile davetliler katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye'nin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını söyledi.

'ANKARA'DAN KARS'A UZANAN BİR SERÜVEN'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye'nin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, seferlere koronavirüs nedeniyle ara verdiklerini anımsatarak, Bugün Turistik Doğu Ekspresi'nin bu zorunlu molasını bitiriyoruz. Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi'ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz. Turistik Doğu Ekspresi, bize tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatmak, inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı tanıtmak için yeniden yollara düşüyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bir serüven var. Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi, bin 300 kilometrelik parkurunu yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor ve hem vatandaşlarımıza hem de ülkemize gelen konuklarımıza eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Turistik Doğu Ekspresi Kars'a hareket etti. Bakan Karaismailoğlu da Elmadağ durağına kadar gitmek için trene bindi. Tren sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşacak.

Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı
Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı
Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı
Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı

Doğu Ekspresi, Türkiye, Kars, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı - Son Dakika


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