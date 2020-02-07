"Turistik Doğu Ekspresi" AB Büyükelçilerine ev sahipliği yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AB ile her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

AB- Türkiye ulaştırma sektörü iş birliği kapsamında gerçekleştirilen "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'a doğru hareket etti. Hareket öncesinde Ankara Gar'ında bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son günlerde Türkiye'nin ve Türk milletinin elim kaza ve afetlerle karşılaşmış bulunduğunu aktararak, "Çok sayıda insanımızı kaybettik, şehit verdik. Milletimizin başı sağ olsun, ebediyete uğurlamakta olduğumuz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Yolculuğun Türkiye'de hem görev yapıp hem de yaşayan büyükelçiler ve eşleri için hatırda kalacak güzel bir anı ve deneyim olacağı temennisinde bulunan Sayan, "Doğu Ekspresi, Anadolu deneyimidir, Anadolu hikayesidir. Hat boyunca Türk kültür hayatının en rafine, en canlı örneklerini görebilir, ülkemizin zengin tarihini ve zengin kültür dokusunu bu yolculukla inceleyebilirsiniz. Hem bu hatta olan yoğun talebi karşılamak hem de bölge turizmini canlandırmak amacıyla 2019 yılı Mayıs'ında Turistik Doğu Ekspresi Treni'ni hizmete açtık" şeklinde konuştu.

Misafirlere trenle Türkiye'nin saklı güzelliklerini konforlu olarak yaşamaları için imkan sağladıklarını söyleyen Sayan, Doğu Ekspresi'nin inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köyleri, kasabaları da gözler önüne serdiğini kaydetti.

Yolculuğun tarihi ve doğal değerlerin tanıtılması ve Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısında yararlı olacağına inandığını aktaran Sayan, Türkiye olarak AB'ye tam üyelik hedefinde bağlılığı kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

AB ile her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Sayan, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan AB ile hızlı ve güvenli şekilde işleyen ulaştırma sisteminin tesis edilmesinin iki taraf içinde yararlı olduğunu bildirdi.

Turistlik Doğu Ekspresi'nde Delegasyon Başkanı Berger ve AB Büyükelçileri yapılacak "AB-Türkiye İşbirliği" konulu toplantıyla iş birliğini ileriye taşıyabilmek için çeşitli konuları görüşeceklerini söyleyen Sayan, yeni demiryolu hattı projelerine devam etmenin büyük önem taşıdığına işaret eden rek, "Bu kapsamda, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nı Yüksek Hızlı Tren hattı ile Marmaray'a bağlıyoruz. AB ile mali iş birliğimiz kapsamında inşa edilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi de bu yüksek hızlı tren hattımızı Avrupa'ya ulaştıracak" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Türkiye ile AB arasındaki iş birliği alanları içinde ulaştırmanın çok başarılı oldukları alan olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda komisyonun belirlediği yeşil anlaşma bağlamında karbonsuzlaştırma hedefleri açısından önemli olduğunu işaret etti.

İş birliği kapsamında yaklaşık 600 kilometrelik demir yolu yatırımı yapıldığını anımsatan Berger, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı, AB'nin Türkiye'deki en büyük alt yapı yatırımıdır. Bu hatt, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak, hatta Bulgaristan'a kadar uzanacak. Samsun-Kalın demir yolu hattı da başka bir önemli girişim. Trafik kazalarından çok muzdarip olduğumuz konu da yol güvenliğidir. Yol güvenliğinin sağlanması amacıyla kentsel ulaşım çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresi'nde "AB-Türkiye İşbirliği" toplantısının yapılacağını da kaydeden Berger, "Bu seyahatin bir diğer amacı da hem yaz hem de kış aylarında Türkiye'nin güzelliğini görmek. Türkiye'nin doğusunu keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini aktardı.

Konuşmalar sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve büyükelçiler, Demiryolu Müzesi'ni gezdikten sonra Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek üzere yola çıktı.

(Mevlüt Hasgül - Cem Geçim/İHA)