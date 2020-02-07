"Turistik Doğu Ekspresi" AB büyükelçilerini ağırlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile büyükelçilerin katılımıyla Turistik Doğu Ekspresi'nde yapılacak "AB-Türkiye İşbirliği" toplantısı dolayısıyla organize edilen yolculuğun, tarihi ve doğal değerlerin tanıtılması açısından yararlı olacağını söyledi.

Sayan, TCDD Ankara Garı'nda yaptığı açıklamada, son günlerde Türkiye'nin ve Türk milletinin elim kaza ve afetler yaşadığını anımsatarak, "Çok sayıda insanımızı kaybettik, şehit verdik. Milletimizin başı sağ olsun, ebediyete uğurlamakta olduğumuz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Söz konusu seyahate Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılmasının planlandığını belirten Ömer Fatih Sayan, ancak yaşanan acı olaylar nedeniyle Turhan'ın programının değiştiğini ifade etti.

Yolculuğun Türkiye'de görev yapan büyükelçiler ve eşleri için güzel bir anı ve deneyim olması temennisinde bulunan Sayan, şöyle konuştu:

"Doğu Ekspresi Anadolu deneyimidir, Anadolu hikayesidir. Hat boyunca Türk kültür hayatının en rafine, en canlı örneklerini görebilir, ülkemizin zengin tarihini ve zengin kültür dokusunu bu yolculukla inceleyebilirsiniz. Hem bu hatta olan yoğun talebi karşılamak hem de bölge turizmini canlandırmak amacıyla 2019 yılı Mayıs'ında Turistik Doğu Ekspresi Treni'ni hizmete açtık."

Trenle misafirlere ülkenin saklı güzelliklerini konforlu olarak yaşamalarına imkan sağladıklarını anlatan Ömer Fatih Sayan, Doğu Ekspresi'nin, inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köyleri, kasabaları da gözler önüne serdiğini bildirdi.

"Yolculuğumuzun, tarihi ve doğal değerlerimizin tanıtılması ve Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından yararlı olacağına inanıyorum." diyen Sayan, Türkiye olarak AB'ye tam üyelik hedefine bağlılığı kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

AB ile her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini dile getiren Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan AB ile hızlı ve emniyetli şekilde işleyen ulaştırma sisteminin tesis edilmesinin iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

Sayan, Turistlik Doğu Ekspresi'nde Delegasyon Başkanı Berger ve AB Büyükelçileriyle yapılacak "AB-Türkiye İşbirliği" konulu toplantıda, iş birliğini daha da ileriye taşıyabilmek amacıyla önemli konuları ele alacaklarını anlattı.

Yeni demiryolu hattı projelerine devam etmenin büyük önem taşıdığına işaret eden Ömer Fatih Sayan, "Bu kapsamda, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nı, yüksek hızlı tren hattı ile Marmaray'a bağlıyoruz. AB ile mali iş birliğimiz kapsamında inşa edilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi de bu yüksek hızlı tren hattımızı Avrupa'ya ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

"Ulaştırma çok başarılı olduğumuz alan"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Türkiye ile AB arasındaki iş birliği alanları içinde ulaştırmanın özellikle demir yolunun çok başarılı oldukları alan olduğunu dile getirerek, bunun aynı zamanda komisyonun belirlediği "yeşil anlaşma" bağlamında karbonsuzlaştırma hedefleri açısından da önemli olduğunu vurguladı.

İş birliği çerçevesinde yaklaşık 600 kilometrelik demir yolu yatırımı yapıldığını anlatan Berger, şöyle devam etti:

"Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı, AB'nin Türkiye'deki en büyük altyapı yatırımıdır. Bu hat, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak, hatta Bulgaristan'a kadar uzanacak. Samsun-Kalın demir yolu hattı da başka bir önemli girişim. Trafik kazalarından çok muzdarip olduğumuz konu da yol güvenliğidir. Yol güvenliğinin sağlanması amacıyla kentsel ulaşım çalışmaları yapıyoruz."

Christian Berger, Turistik Doğu Ekspresi'nde "AB-Türkiye İşbirliği" konulu toplantı yapılacağını ifade ederek, "Bu seyahatin bir diğer amacı da hem yaz hem de kış aylarında Türkiye'nin güzelliğini görmek. Sabırsızlıkla bekliyoruz Türkiye'nin doğusunu keşfetmeyi." dedi.

Konuşmaların ardından Demiryolu Müzesi'ni de gezen Sayan, Berger ve büyükelçiler, daha sonra Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek üzere yola çıktı.