Son Dakika Haberleri: Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da (2)
Son Dakika Güncel Haber

Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da (2)

35 dakika önce

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, ERZURUM'DAAnkara'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son duraktan bir öncesi olan Erzurum'a ulaştı.

Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da (2), System.String[]

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, ERZURUM'DA
Ankara'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son duraktan bir öncesi olan Erzurum'a ulaştı. Erzurum Garı'nda trenden inen yolcular, kendilerine tahsis edilen midibüslerle şehrin tarihi yerlerini gezip, bol bol alış-veriş yaptı.
Bugün saat 22.00'de Erzurum Garı'na giriş yapan Turistik Doğu Ekspresi Turizim İl Müdülüğü ekipleri tarafından karşılandı. Gar binası önünde karşılama töreninin ardından kendilerini bekleyen midibüslere binen yolcular, ilk olarak kara elmas olarak bilinen Oltu taşı satılan tarihi bedestene götürüldü. Burada alış-veriş yapan yolcular daha sonra Cumhuriyetin temellerin atıldığı Kongre Binası ile birlikte, Çifti Minareli Medrece, Ulu Cami, Yakitiye Medresesi gibi tarih mekanları gezdikten sonra tekrar istasyona götürüldü. Tekrar trene binen yolcular, seyahatın son durağı olan Kars'a doğru yola çıktılar. Yolculuğun muhteşem geçtiğini söyleyen Zeynep Elmas, "Ankara'dan geliyoruz. Yolculuk çok iyi geçiyor hiç yorulmadık. Önce Erzincan'ı sonra Erzurum'u gezdik. Dört arkadaş olarak bu yolculukta çok eğlenceli vakit geçiriyoruz" diye konuştu

Turgay İPEK/ERZURUM, -


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:07 Kaynak: DHA
Erzincan, Kars, Erzurum, Doğu Ekspresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı: Beni parçalamaya çalıştı Doğu Anadolu, Afrika sıcaklarının etkisi altına girdi CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:42:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]