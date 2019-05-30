Son Dakika Haberleri: Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da
Son Dakika Güncel Haber

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da

1 saat önce

Ankara'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı.

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da, System.String[]
Ankara'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı. Tren yolcuları, Erzurum'un tarihi mekanlarına hayran kaldı. Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi akşam saatlerinde 120 yolcu ile Erzurum'a ulaştı. İlk olarak tarihi Taşhan'ı gezen tren yolcuları, araçlarla alınarak milli mücadelenin başladığı Kongre Binasını gitti. Yolcular, ardından şehir merkezinde yer alan Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medreseyi ziyaret etti. Yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Turistik Doğu Ekspresi gece saatlerinde Kars'a doğru yola çıkacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:21 Kaynak: İHA
Ankara, Kars, Erzurum, Doğu Ekspresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı: Beni parçalamaya çalıştı Doğu Anadolu, Afrika sıcaklarının etkisi altına girdi FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]