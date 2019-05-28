"Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine başlıyor
28 dakika önce
Turistik Doğu Ekspresi, yarın saat 19.00'da tarihi Ankara Garı'nda gerçekleştirilecek törenle ilk seferi için hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:18
Turistik Doğu Ekspresi
, yarın saat 19.00'da tarihi Ankara
Garı'nda gerçekleştirilecek törenle ilk seferi için hareket edecek.
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek
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