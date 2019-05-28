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"Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine başlıyor

28 dakika önce

Turistik Doğu Ekspresi, yarın saat 19.00'da tarihi Ankara Garı'nda gerçekleştirilecek törenle ilk seferi için hareket edecek.

Turistik Doğu Ekspresi, yarın saat 19.00'da tarihi Ankara Garı'nda gerçekleştirilecek törenle ilk seferi için hareket edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:18 
Ankara, Doğu Ekspresi, Ekonomi
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