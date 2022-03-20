Turistik Doğu Ekspresi, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi - Son Dakika
Üye Girişi

Turistik Doğu Ekspresi, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi

20.03.2022 12:54
Turistik Doğu Ekspresi, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi

Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesinde tedbir amaçlı bekletildi.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesinde tedbir amaçlı bekletildi.

Cuma günü Ankara'dan yola çıkan ve yaklaşık 90 yolcusu bulunan Turistik Doğu Ekspresi, dün akşam saatlerinde Erzurum'a geldi.

Burada planlanan saatte harekete geçen tren, yaklaşık 1,5 saat sonra Horasan ilçesine ulaştı.

Tren, Horasan- Kars arasındaki Top Dağı ve Sarıkamış bölgelerinde yoğun kar ve şiddetli tipiden dolayı tedbir amacıyla ilçede bekletildi.

Yaklaşık 6 saat trende bekleyen ve ihtiyaçları karşılanan yolcular, sabah saatlerinde otobüslerle Kars'a götürüldü.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için tren raylarında sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

YORUMLAR
500
Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı

Doğu Ekspresi, Erzurum, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turistik Doğu Ekspresi, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:12 Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Kısa sürede binlerce beğeni aldı
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:00:26. #1.13#
SON DAKİKA: Turistik Doğu Ekspresi, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement