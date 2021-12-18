Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama - Son Dakika

TURİSTİK Doğu Ekspresi güzergah üzerinde bulunan Sivas'ta halaylarla karşılandı.

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 2 yıllık aranın ardından seferlerine tekrar başlanan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan güzergahından Sivas Tren Garı'na giriş yaptı. Saat 19.00 sıralarında gara gelen tren, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle karşılandı. Trenden inen yolculara Sivas halayı eşliğinde karanfil ve şehri tanıtan dergiler hediye edildi. Yolcuları karşılamaya Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile bazı protokol üyeleri katıldı. Trenden inen yolcular, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Turistik geziye Ankara'dan eşiyle birlikte katılan Burcu Akkan (31), "Sivas'a ilk kez geliyoruz. Öncelikle söylemeliyim ki çok güzel bir deneyim. Herkesin ömründe en az bir kere bu deneyimi tatmasını isterim. Her şey çok güzeldi. İnsanlar, trendeki personel çok ilgiliydi. Yolcuları böyle büyük bir motivasyonla karşılamış oluyorsunuz. Bu durum insanlara vermiş olduğunuz değeri de gösteriyor. İlk defa gelen biri için çok güzel deneyimdi" dedi.

'GÜZEL BİR GÖSTERİ YAPTILAR'

Yolculardan Tuğçe Arslan (35) ise "İlk başta yer bulamadığımız için uçakla Kars'a geldik. 1 günümüzü Kars'ta geçirdik. Şimdi trenle Ankara'ya gidiyoruz. Sivas'ta halk oyunu ekibi karşıladı. Güzel bir gösteri yaptılar. Şimdi de Sivas'ı gezeceğiz" diye konuştu.

Tren 2 saat Sivas'ta bekledikten sonra Ankara'ya hareket edecek.