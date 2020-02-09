Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Politika Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep - Son Dakika

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep

6 saat önce

Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, halka daha iyi hizmet sunulabilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik planlanan Turistik Doğu Ekspresi, son zamanlarda yoğun talep görüyor.

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep, System.String[]

ANKARA- Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, halka daha iyi hizmet sunulabilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik planlanan Turistik Doğu Ekspresi, son zamanlarda yoğun talep görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıktı. Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, halka daha iyi hizmet sunulabilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik planlanan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars-Ankara arasında her gün işletiliyor. 410 metre uzunluğundaki Turistik Doğu Ekspresi'nde 16 vagon bulunuyor, 46 kişi çalışıyor. Eski Ankara Garından hareket eden tren, güzergah boyunca belirlenen noktalarda yerel tur amaçlı duruyor. Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra son zamanlarda yabancı turist ve üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan tren, her mevsim masalsı bir yolculuk sunuyor. 1310 kilometrelik Ankara-Kars arasındaki parkuru yaklaşık 31 saat, Kars-Ankara arasındaki parkurunu yaklaşık 30 saatte tamamlayan, Turistik Doğu Ekspresi son olarak da Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerini Ankara'dan Kars'a getirdi.


Doğu Ekspresi, Ankara, Kars, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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