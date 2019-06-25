Son Dakika Haberleri: Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket saati değişiyor
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Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket saati değişiyor

1 saat önce

İlk seferine 29 Mayıs'ta başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara'dan saat 16.55'te hareket edecek.

Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket saati değişiyor, System.String[]
İlk seferine 29 Mayıs'ta başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara'dan saat 16.55'te hareket edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23 
Ankara, Doğu Ekspresi, Ekonomi
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