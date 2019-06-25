Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket saati değişiyor
1 saat önce
İlk seferine 29 Mayıs'ta başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara'dan saat 16.55'te hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23
İlk seferine 29 Mayıs'ta başlayan Turistik Doğu Ekspresi
, 17 Temmuz'dan itibaren Ankara
'dan saat 16.55'te hareket edecek.
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