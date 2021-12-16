Üye Girişi
Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2) - Son Dakika

Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2)

16.12.2021 13:55
Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2)

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLİÇ'TETuristik Doğu Ekspresi, Sivas'ın Divriği ilçesinin ardından Erzincan'ın İliç ilçesindeki istasyona ulaştı.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLİÇ'TE

Turistik Doğu Ekspresi, Sivas'ın Divriği ilçesinin ardından Erzincan'ın İliç ilçesindeki istasyona ulaştı. Folklor ekibinin karşıladığı yolcular, servis araçlarıyla Kemaliye ilçesine giderek buradaki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Sonra doğal kaynak suyunun çıktığı yer olan Kadı Gölü ile yöre halkı tarafından 130 yılda tamamlanan Kemaliyeliler Taş Yolu'nda yürüyüş yapan yolcular, davul- zurna eşliğinde İliç istasyonuna uğurlandı. Yolcuların binmesiyle tren, Fırat Nehri'nin güzellikleri arasında yola çıktı.


Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2)
Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2)
Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2)

Doğu Ekspresi, Erzincan, Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim         
13:54
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
13:37
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:28
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement