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Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı Sarıkamış'a ulaştı

2 saat önce

Ankara'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı, turizm cenneti olan Sarıkamış'a ulaştı.

Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı Sarıkamış'a ulaştı, System.String[]
Ankara'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, şehitler diyarı, turizm cenneti olan Sarıkamış'a ulaştı.

Tren yolcuları, şehitler diyarı Sarıkamış'a hayran kaldı. Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi akşam saatlerinde 120 yolcu ile Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı.

Şehitler diyarına gelen Turistik Doğu Ekspresi, kısa bir molanın ardından Kars'a doğru yola çıktı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
Ankara, Kars, Sarıkamış, Doğu Ekspresi, Güncel
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