"Turistik Doğu Ekspresi" treni yolcuları davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 28 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'da halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzincan'dan sonra Erzurum'a vardı.

Saat 18: 35'te Erzurum Tren Garı'na ulaşan ve burada davul zurnayla halk oyunları ekibinin gösterinin yanı sıra kentin yöresel lezzetlerinden cağ kebabı ve kadayıf dolması sunumlarıyla karşılanan yolcular, yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Kars'a hareket edecek.

Trenden indikten sonra bazı yolcular halk oyunları ekibinin gösterisini cep telefonuna kaydetti, bazı yolcular da halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Yolculardan Evgi İsmil Avcı da turistik trenle ilk defa yolculuk yaptığını anlatarak, "Yolculuk çok güzel geçiyor, ilk olmak güzel, Erzurum'da çok güzel karşılandık. Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler gibi mekanları gezip cağ kebabı yiyeceğiz. Kesinlikle böyle gezileri herkese tavsiye ederim." dedi.

Yusuf Katırcı da Mersin'de yaşayan Malatyalı iş insanları grubu olarak çıktıkları yolcuğun çok keyifli geçtiğini ifade etti.

Erzurum'da davul zurnayla karşılandıkları için mutlu olduklarını aktaran Katırcı, "Mola süresince cağ kebabı yedikten sonra rehberlerin yönlendirmesiyle kenti ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Yolculardan iş insanı Hüseyin Kış da Kovid-19 sonrası ilk defa seyahatin rahat ve konforlu geçtiğini belirterek, seferlerin yeniden başlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.