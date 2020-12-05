Turistik ilçelerde sessizlik hakim - Son Dakika

Turistik ilçelerde sessizlik hakim
05.12.2020 16:58
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatil yöreleri Bodrum, Datça ve Didim ilçelerinde sessizlik hakim oldu.
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatil yöreleri Bodrum
, Datça
ve Didim
ilçelerinde sessizlik hakim oldu.
Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Datça ile Aydın'ın Didim ilçelerinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu. Mevsime göre sıcak ve güneşli bir hava olmasına rağmen Bodrum'un ünlü sahilleri boş kaldı. Polis ve kolluk kuvvetleri sahil kanalarında denetim yaparken, cadde ve sokaklarda muaf olan yabancı tatilciler ve evcil hayvanlarını gezdiren vatandaşlar görüldü. Bodrum'un dünyaca ünlü plajları Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet kuşlara kaldı. Sahil boyunca plajlarda güneşlenen kuşlar görsel şölen oluşturdu.Turizm cenneti Didim de sessizliğe büründü. Didim Belediyesi ekipleri, sahilde temizlik çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de devriye görevlerini yürütüyor. Ana yollar, cadde sokak girişleri, sahil ve plajlarda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
- Aydın
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