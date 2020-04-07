Turistik İlçelerin Belediye Başkanlarından: Gelmeyin - Son Dakika

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Turistik İlçelerin Belediye Başkanlarından: Gelmeyin
12 dakika önce
Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum'un CHP'li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu.
Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum'un CHP'li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
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