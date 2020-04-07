Turistik İlçelerin Belediye Başkanlarından: Gelmeyin - Son Dakika

Hükümet , Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası , Didim , Marmaris , Çeşme , Fethiye ve Bodrum 'un CHP'li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu.

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Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?