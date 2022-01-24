Turistik ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar bazı yolları kapattı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris, Datça, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı.
Marmaris'in Turunç, Osmaniye ve Bayır mahalleleri istikametine giden yollar, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Datça'nın Mesudiye Mahallesi kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, yolda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin yardımıyla evlerine gönderildi. Mesudiye-Palamütbükü yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.
Kaynak: AA
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