Turistik Kızkalesi'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre Erdemli ve Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele bürosu ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alınan turistik Kızkalesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Polis, A.Y. isimli şahısı G.A. isimli şahsa bonzai satarken suçüstü yakaladı.



A.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 18 fiş metamfetamin, 19 gram bonzai ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN