Turistik mekanlar boş kaldı - Son Dakika

ANTALYA'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün de 'evde kal' çağrılarına uydu. Turistik mekanlar ve boş sokaklar, kedi ve köpeklere kaldı.

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